盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額37.72億

台股今日電子通路業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.06%，總成交額37.72億元，大盤占比1.21%。

該產業上漲家數1、下跌家數18、平盤家數1。領跌個股益登(3048-TW)21日11:04股價下跌1.55元，報39.3元，跌幅3.79%。

電子通路近5日下跌4.75%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 -4.75% -1.71%
近一月 +2.06% -0.95%
近三月 +7.28% +16.09%
近六月 -0.23% +27.41%

