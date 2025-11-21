盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額37.72億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，21日11:04相關指數下跌2.06%，總成交額37.72億元，大盤占比1.21%。
該產業上漲家數1、下跌家數18、平盤家數1。領跌個股益登(3048-TW)21日11:04股價下跌1.55元，報39.3元，跌幅3.79%。
電子通路近5日下跌4.75%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.75%
|-1.71%
|近一月
|+2.06%
|-0.95%
|近三月
|+7.28%
|+16.09%
|近六月
|-0.23%
|+27.41%
