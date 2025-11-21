search icon



盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額89.35億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，21日10:04相關指數下跌2.01%，總成交額89.35億元，大盤占比3.95%。

該產業上漲家數12、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股高力(8996-TW)21日10:00股價下跌50元，報463.0元，跌幅9.75%。

電機機械近5日下跌4.9%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -4.9% -1.71%
近一月 -2.55% -0.95%
近三月 +8.28% +16.09%
近六月 +11.9% +27.41%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

