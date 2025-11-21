盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額89.35億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，21日10:04相關指數下跌2.01%，總成交額89.35億元，大盤占比3.95%。
該產業上漲家數12、下跌家數36、平盤家數1。領跌個股高力(8996-TW)21日10:00股價下跌50元，報463.0元，跌幅9.75%。
電機機械近5日下跌4.9%，集中市場加權指數下跌1.71%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.9%
|-1.71%
|近一月
|-2.55%
|-0.95%
|近三月
|+8.28%
|+16.09%
|近六月
|+11.9%
|+27.41%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德勝(8048)大漲7.31%，報63.1元
- 盤中速報 - 合富-KY(4745)股價拉至漲停，漲停價21.05元，成交701張
- 盤中速報 - 聚亨(2022)急跌-3.72%報7.74元，成交429張
- 盤中速報 - 合富-KY(4745)大漲7.05%，報20.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇