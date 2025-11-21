鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 10:30

在科技革命推動的浪潮中，AI 產業正站在風口浪尖，估值爭議不斷升溫，輝達 (NVDA-US)周三 (19 日) 強勁的財報為 AI 產業帶來樂觀訊號，但資本開支激增、產業循環融資擔憂等問題，依舊讓市場情緒起伏不定。

AI是繁榮還是泡沫？中資券商最新共識：AI現在處於「狂熱初期」泡沫之後才是黃金時代（圖：Shutterstock）

《上海證券報》綜合近期中國券商觀點報導指出，當前機構達成明確共識，也就是 AI 產業尚處發展早期，即便存在階段性估價溢價，長期成長潛力仍值得期待。

當下，「AI 泡沫」爭議的焦點在於 AI 企業估值過高，將當前 AI 行情與 1999 年網路泡沫時期對比，有助於釐清爭議。從估值角度來看，目前美股科技股不算便宜，但離歷史極端水準仍有距離。 根據財通證券研報，標普當前本益比為 22.8 倍，高於 1996 年以來中樞的 16.8 倍，但低於 24.1 倍的高點，標普資訊指數本益比 30.4 倍，高於歷史中樞 20.4 倍，卻遠低於網路泡沫時期 58.1 倍的高點。

對比全球市場，標普與德國 DAX 估值比處於 2019 年以來中位，美股相對估值不在高點。 龍頭股方面，美股 7 巨頭跟那斯達克估值比不到 1，絕對值對比歷史均不高。結合基本面，標普資訊板塊的本益比雖略高於預期股東權益報酬率 (ROE) 對應水平，但溢價幅度顯著低於網路泡沫時期，且如今 ROE 翻倍後，估值才勉強接近當年水平。

天風證券研報也指出，目前科技公司獲利能力明顯強於網路泡沫時期，美股科技巨頭業績成長強勁，標普 500 資訊科技指數的 ROE 和利潤率均高於 1997 - 1999 年的水準。

東吳證券則結合「泡沫生命週期」分析框架，認為當前美股科技股大概處於歷史 54% 的分位水平，相當於網路泡沫的「狂熱初期」，華泰證券研報亦指出，從歷史來看，重大技術創新常伴隨投機性繁榮和泡沫化階段。

財通證券研報亦指出，當前 AI 行情整體處於「政策預期—初步驗證」階段，處於算力領域業績爆發初期，下一階段關注平台層和應用層的景氣擴散。

申萬宏源的陳達飛認為，AI 革命恐已進入「狂熱階段」，大量金融資本湧入是新技術加速擴散的必要條件。

至於 AI 泡沫是否會破裂，華泰證券認為判斷為時過早，目前不具備觸發金融市場預期劇烈調整的宏觀條件。天風證券也對比指出，如今聯準會 (Fed) 降息可能性大於升息，像 2000 年左右那樣刺破泡沫的機率較低，未來 2-3 年是驗證期。