鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為553元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對昇達科(3491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.31元下修至8.2元，其中最高估值8.76元，最低估值6.69元，預估目標價為553元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|8.76(8.76)
|17.01
|25.12
|最低值
|6.69(6.69)
|9.77
|21.32
|平均值
|8.03(8.17)
|15.33
|23.22
|中位數
|8.2(8.31)
|16.18
|23.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,488,160
|4,126,810
|5,701,440
|最低值
|2,350,000
|3,061,000
|4,656,000
|平均值
|2,404,170
|3,501,120
|5,178,720
|中位數
|2,391,000
|3,430,000
|5,178,720
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|8.59
|3.2
|4.36
|3.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,334,956
|1,585,208
|1,837,665
|1,758,389
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3491/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
