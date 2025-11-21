鉅亨速報 - Factset 最新調查：昇達科(3491-TW)EPS預估下修至8.2元，預估目標價為553元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對昇達科(3491-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.31元下修至8.2元，其中最高估值8.76元，最低估值6.69元，預估目標價為553元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值8.76(8.76)17.0125.12
最低值6.69(6.69)9.7721.32
平均值8.03(8.17)15.3323.22
中位數8.2(8.31)16.1823.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值2,488,1604,126,8105,701,440
最低值2,350,0003,061,0004,656,000
平均值2,404,1703,501,1205,178,720
中位數2,391,0003,430,0005,178,720

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS8.593.24.363.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,334,9561,585,2081,837,6651,758,389

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3491/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


