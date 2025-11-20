鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為140元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.95元，其中最高估值3.23元，最低估值2.5元，預估目標價為140元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.23(3.23)4.636.63
最低值2.5(2.5)3.094.83
平均值2.9(2.88)3.975.67
中位數2.95(2.86)4.215.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,122,0005,431,8006,991,350
最低值4,091,0004,622,0005,326,000
平均值4,106,6104,904,4505,908,030
中位數4,106,0004,860,0005,406,720

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.650.420.074.29
營業收入
(單位：新台幣千元)		4,455,5842,723,1002,163,7514,716,021

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


