鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至2.95元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.95元，其中最高估值3.23元，最低估值2.5元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.23(3.23)
|4.63
|6.63
|最低值
|2.5(2.5)
|3.09
|4.83
|平均值
|2.9(2.88)
|3.97
|5.67
|中位數
|2.95(2.86)
|4.21
|5.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,122,000
|5,431,800
|6,991,350
|最低值
|4,091,000
|4,622,000
|5,326,000
|平均值
|4,106,610
|4,904,450
|5,908,030
|中位數
|4,106,000
|4,860,000
|5,406,720
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.65
|0.42
|0.07
|4.29
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,455,584
|2,723,100
|2,163,751
|4,716,021
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
