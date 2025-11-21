鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為120.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.55元，其中最高估值12.87元，最低估值11.19元，預估目標價為120.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.87(12.87)
|14.1
|14.4
|最低值
|11.19(11.19)
|10.3
|12.23
|平均值
|11.79(11.83)
|12.49
|13.23
|中位數
|11.55(11.66)
|12.74
|13.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105,638,000
|111,783,000
|101,049,990
|最低值
|97,106,000
|97,517,000
|101,049,990
|平均值
|99,857,230
|103,040,250
|101,049,990
|中位數
|98,104,500
|102,163,500
|101,049,990
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|13.31
|15.15
|17.17
|14.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|102,291,657
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
