鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為120.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.66元下修至11.55元，其中最高估值12.87元，最低估值11.19元，預估目標價為120.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.87(12.87)14.114.4
最低值11.19(11.19)10.312.23
平均值11.79(11.83)12.4913.23
中位數11.55(11.66)12.7413.23

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值105,638,000111,783,000101,049,990
最低值97,106,00097,517,000101,049,990
平均值99,857,230103,040,250101,049,990
中位數98,104,500102,163,500101,049,990

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS13.3115.1517.1714.8
營業收入
(單位：新台幣千元)		102,291,65797,525,51086,608,16572,159,554

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


