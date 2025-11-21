盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5%，報189.9美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間21日00:38股價下跌10美元，報189.90美元，跌幅5%，成交量6,640,867（股），盤中最高價199.69美元、最低價189.89美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.3%
- 近 1 月：-5.11%
- 近 3 月：+10.71%
- 近 6 月：+3.45%
- 今年以來：+11.21%
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美卡多(MELI-US)大跌5.01%，報1973.17美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5.06%，報214.49美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大跌5%，報167.49美元
- 盤中速報 - 伊魯米納(ILMN-US)大漲5.26%，報126.44美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇