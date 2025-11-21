search icon



盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5%，報189.9美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間21日00:38股價下跌10美元，報189.90美元，跌幅5%，成交量6,640,867（股），盤中最高價199.69美元、最低價189.89美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.3%
  • 近 1 月：-5.11%
  • 近 3 月：+10.71%
  • 近 6 月：+3.45%
  • 今年以來：+11.21%

美股美股盤中盤中速報Palo Alto Networks Inc

S&P 5006631.87-0.15%
道瓊指數46110.93-0.06%
NASDAQ22448.28-0.51%
費城半導體6554.01-1.74%
Palo Alto Networks Inc188-5.95%

