鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至7.82元，預估目標價為320.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.82元，其中最高估值8.97元，最低估值6.26元，預估目標價為320.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.97(9.08)
|12.65
|17.07
|20.94
|最低值
|6.26(6.26)
|8.33
|12.49
|18.87
|平均值
|7.74(7.81)
|10.77
|14.99
|19.74
|中位數
|7.82(7.98)
|10.79
|14.93
|19.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|171.93億
|203.69億
|230.50億
|254.84億
|最低值
|164.08億
|187.53億
|201.70億
|234.55億
|平均值
|167.68億
|195.86億
|216.69億
|243.68億
|中位數
|166.96億
|196.70億
|216.56億
|244.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|營業收入
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.12元，預估目標價為29.95元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADRCIB-US的目標價調升至55.5元，幅度約7.07%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dycom工業(DY-US)EPS預估上修至10.83元，預估目標價為360.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇