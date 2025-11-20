鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.73元，預估目標價為90元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.82元下修至3.73元，其中最高估值4.51元，最低估值3.45元，預估目標價為90元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.51(4.51)
|4.7
|6.52
|最低值
|3.45(3.45)
|3.82
|4.07
|平均值
|3.84(3.86)
|4.29
|5.01
|中位數
|3.73(3.82)
|4.31
|4.76
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|698,001,640
|742,907,110
|806,926,190
|最低值
|663,383,200
|686,713,240
|723,006,320
|平均值
|680,012,360
|716,773,790
|758,293,790
|中位數
|678,556,920
|719,692,000
|755,421,290
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|3.23
|3.02
|3.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|657,636,534
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
