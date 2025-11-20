鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至8.02元，預估目標價為178.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.02元，其中最高估值10.51元，最低估值7.16元，預估目標價為178.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.51(10.51)
|14.69
|21.58
|最低值
|7.16(7.16)
|9.95
|12.98
|平均值
|8.44(8.53)
|12.25
|15.86
|中位數
|8.02(8.21)
|12.47
|14.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|194,284,310
|220,131,850
|270,400,320
|最低值
|178,945,000
|185,860,000
|212,884,290
|平均值
|183,516,650
|207,228,270
|236,374,450
|中位數
|181,311,950
|208,281,510
|231,106,600
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.67
|6.55
|15.02
|10.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
