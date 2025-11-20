search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至8.02元，預估目標價為178.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.02元，其中最高估值10.51元，最低估值7.16元，預估目標價為178.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.51(10.51)14.6921.58
最低值7.16(7.16)9.9512.98
平均值8.44(8.53)12.2515.86
中位數8.02(8.21)12.4714.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值194,284,310220,131,850270,400,320
最低值178,945,000185,860,000212,884,290
平均值183,516,650207,228,270236,374,450
中位數181,311,950208,281,510231,106,600

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.676.5515.0210.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		171,663,845151,398,038171,356,495155,022,197

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
臻鼎-KY141+3.68%
美元/台幣31.230-0.08%

