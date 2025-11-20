盤後速報 - 元大MSCI金融(0055)次交易(21)日除息1.25元，參考價29.38元
鉅亨網新聞中心
元大MSCI金融(0055-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。
首日參考價為29.38元，相較今日收盤價30.63元，息值合計為1.25元，股息殖利率4.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/21
|30.63
|1.25
|4.08%
|0.0
|2024/11/18
|29.1
|1.18
|4.05%
|0.0
|2023/11/16
|23.92
|0.6
|0.0%
|0.0
|2022/11/16
|22.38
|0.87
|3.89%
|0.0
|2021/11/19
|25.26
|0.75
|2.97%
|0.0
