search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 元大MSCI金融(0055)次交易(21)日除息1.25元，參考價29.38元

鉅亨網新聞中心

元大MSCI金融(0055-TW)次交易(21)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

首日參考價為29.38元，相較今日收盤價30.63元，息值合計為1.25元，股息殖利率4.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/21 30.63 1.25 4.08% 0.0
2024/11/18 29.1 1.18 4.05% 0.0
2023/11/16 23.92 0.6 0.0% 0.0
2022/11/16 22.38 0.87 3.89% 0.0
2021/11/19 25.26 0.75 2.97% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
元大MSCI金融30.63+1.36%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty