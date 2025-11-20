政院版財劃法拍板！挹注地方1.2兆創新高 水平分配22縣市適用同一公式

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 14:03

行政院今（20）日召開第 3979 次院會，正式討論並通過《財政收支劃分法》（財劃法）部分條文修正草案，將送請立法院審議。財政部表示，本次修法是在同時兼顧中央與地方施政需求的基礎上，對事權及支出權責通盤檢討。垂直分配上，中央對地方總挹注達 1.2 兆創歷史新高，水平分配則規劃讓 22 縣市適用同一分配公式，避免因分配次序產生爭議，使城鄉之間立足點平等。

（鉅亨網資料照）

根據行政院院版草案規劃，中央對地方的總挹注財源將創下歷史新高。統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款三項合計，將達 1 兆 2,002 億元，此規模也高於在野黨先前通過的修法版本，展現中央支持地方財政的決心。

財政部說明，本次修法具高度急迫性，係因立法院過去兩次修法版本大幅削減中央財源共 4,165 億元，卻未併同檢討事權劃分。若依照在野黨修法版本，將導致中央 115 年度總預算舉債 2,992 億元，加上 114 年度第二次修法所增加的 2,646 億元負擔，總計將舉債 5,638 億元，已嚴重違反《公共債務法》所規定的舉債上限 15%。

行政院長卓榮泰亦曾公開批評在野黨最新通過的版本將造成鉅額舉債規模，已違反《公共債務法》流量管制，強調無法接受造成中央財政困境的預算版本。

財政部強調，為確保全體國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，本次院版修法朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向通盤檢討，旨在制定更為合理、完善之分配機制，讓中央有足夠能力協助地方，而地方也有充足自主財源推動施政，最終達成人民享有均等生活品質的「三贏」局面。

本次財劃法修正案在垂直（錢權）分配部分，經行政院主計總處及各部會通盤檢討後，確定將擴大中央統籌稅款規模至 8,213 億元，較 114 年度大幅增加 3,537 億元。在統籌稅款大幅增加後，原一般性補助款中的 1,080 億元將回歸地方自辦事項，達成「錢權相符」，並同時兼顧中央財政穩健，有能力維持 2,368 億元的計畫型補助款額度，持續支持軌道等重大公共建設，以提升民眾生活品質。

在水平（城鄉）分配部分，財政部四次邀集地方政府會商，參酌多數學者專家意見後，規劃讓 22 縣市適用同一分配公式【鄉（鎮、市）併入縣計算】，解決過去「誰先分後分」的爭議問題，確保城鄉之間立足點平等。

修法後的分配機制將優先滿足地方政府的基本財政收支差額，確保地方有基本財源推動政務，並搭配財源保障機制，使修法後各地方政府獲配的統籌稅款與一般性補助款合計數不低於 114 年度的水準。

此外，分配指標將精進考量財政努力及基本建設需求，並納入人口結構、土地管理及汙染防治成本等因素，兼顧直轄市、農業縣及工業縣市的城鄉特色及區域均衡。財政部強調，修法後預期整體縣（市）淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，使財源分配更臻合理，有效縮小城鄉差距。