search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至14.15元，預估目標價為310元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.22元下修至14.15元，其中最高估值14.85元，最低估值13.17元，預估目標價為310元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值14.85(14.85)19.6322.87
最低值13.17(13.17)12.2813.99
平均值14.2(14.23)15.5917.82
中位數14.15(14.22)15.6317.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值35,666,00039,839,24043,582,490
最低值33,613,00033,242,02035,417,080
平均值34,616,77036,253,04038,993,160
中位數34,636,23036,257,00038,548,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS16.6816.514.5311.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		35,523,57632,458,72632,082,91728,930,505

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
聚陽287.5-7.56%
美元/台幣31.230-0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏強
聚陽

69.23%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
聚陽

69.23%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
聚陽

69.23%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty