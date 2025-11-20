鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至14.15元，預估目標價為310元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.22元下修至14.15元，其中最高估值14.85元，最低估值13.17元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|14.85(14.85)
|19.63
|22.87
|最低值
|13.17(13.17)
|12.28
|13.99
|平均值
|14.2(14.23)
|15.59
|17.82
|中位數
|14.15(14.22)
|15.63
|17.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35,666,000
|39,839,240
|43,582,490
|最低值
|33,613,000
|33,242,020
|35,417,080
|平均值
|34,616,770
|36,253,040
|38,993,160
|中位數
|34,636,230
|36,257,000
|38,548,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.68
|16.5
|14.53
|11.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
|28,930,505
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
