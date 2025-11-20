鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至31.21元，預估目標價為498元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.76元上修至31.21元，其中最高估值32.57元，最低估值30.03元，預估目標價為498元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|32.57(32.57)
|38.4
|46
|最低值
|30.03(28.66)
|34.27
|37.62
|平均值
|31.23(30.91)
|36.29
|40.72
|中位數
|31.21(30.76)
|35.46
|40.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|24,848,000
|26,388,070
|29,342,010
|最低值
|24,132,100
|24,771,000
|25,172,000
|平均值
|24,504,040
|25,715,640
|27,704,570
|中位數
|24,453,110
|25,720,000
|27,890,660
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.35
|27.25
|29.06
|20.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,186,728
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
