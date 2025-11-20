search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至31.21元，預估目標價為498元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2025年EPS預估：中位數由30.76元上修至31.21元，其中最高估值32.57元，最低估值30.03元，預估目標價為498元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值32.57(32.57)38.446
最低值30.03(28.66)34.2737.62
平均值31.23(30.91)36.2940.72
中位數31.21(30.76)35.4640.26

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值24,848,00026,388,07029,342,010
最低值24,132,10024,771,00025,172,000
平均值24,504,04025,715,64027,704,570
中位數24,453,11025,720,00027,890,660

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS38.3527.2529.0620.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,186,72821,674,70119,215,30416,736,453

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


玉晶光460+2.34%
美元/台幣31.230-0.08%

