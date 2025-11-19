鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為90.79元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.21元上修至5.42元，其中最高估值7.16元，最低估值3.33元，預估目標價為90.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.16(7.16)
|5.05
|5.63
|6.06
|最低值
|3.33(3.33)
|3.66
|4.11
|5.77
|平均值
|5.32(5.24)
|4.45
|5.09
|5.92
|中位數
|5.42(4.21)
|4.49
|5.16
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|92.23億
|106.81億
|122.70億
|137.51億
|最低值
|89.85億
|100.72億
|110.78億
|134.14億
|平均值
|91.50億
|104.26億
|117.63億
|135.82億
|中位數
|91.69億
|104.26億
|116.81億
|135.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.26
|-0.13
|0.32
|2.09
|3.44
|營業收入
|26.54億
|31.05億
|29.76億
|62.82億
|74.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
延伸閱讀
