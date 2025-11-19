search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為90.79元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.21元上修至5.42元，其中最高估值7.16元，最低估值3.33元，預估目標價為90.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.16(7.16)5.055.636.06
最低值3.33(3.33)3.664.115.77
平均值5.32(5.24)4.455.095.92
中位數5.42(4.21)4.495.165.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值92.23億106.81億122.70億137.51億
最低值89.85億100.72億110.78億134.14億
平均值91.50億104.26億117.63億135.82億
中位數91.69億104.26億116.81億135.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.26-0.130.322.093.44
營業收入26.54億31.05億29.76億62.82億74.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSTCOM

台股首頁我要存股
