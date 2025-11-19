search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為51.84元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.27元上修至7.45元，其中最高估值8.8元，最低估值5.78元，預估目標價為51.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.8(8.8)9.398.22
最低值5.78(5.78)6.317.73
平均值7.38(7.32)7.647.95
中位數7.45(7.27)7.647.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.87億82.93億88.16億
最低值68.68億72.74億79.73億
平均值74.04億78.44億83.57億
中位數74.48億77.81億83.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.202.443.543.153.42
營業收入61.80億60.80億78.49億109.19億108.73億

詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


