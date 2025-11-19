鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為51.84元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.27元上修至7.45元，其中最高估值8.8元，最低估值5.78元，預估目標價為51.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.8(8.8)
|9.39
|8.22
|最低值
|5.78(5.78)
|6.31
|7.73
|平均值
|7.38(7.32)
|7.64
|7.95
|中位數
|7.45(7.27)
|7.64
|7.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.87億
|82.93億
|88.16億
|最低值
|68.68億
|72.74億
|79.73億
|平均值
|74.04億
|78.44億
|83.57億
|中位數
|74.48億
|77.81億
|83.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.20
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|營業收入
|61.80億
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cipher Mining Inc(CIFR-US)EPS預估上修至-0.32元，預估目標價為27.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trip.com Group Ltd - ADR(TCOM-US)EPS預估上修至5.42元，預估目標價為90.79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至9.44元，預估目標價為218.11元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Iris Energy Ltd(IREN-US)EPS預估下修至0.95元，預估目標價為82.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇