鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為79.00元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.31元，其中最高估值-0.02元，最低估值-0.63元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.02(-0.02)
|1.35
|2.1
|2.6
|最低值
|-0.63(-0.63)
|0.27
|0.73
|0.96
|平均值
|-0.31(-0.3)
|0.78
|1.28
|1.64
|中位數
|-0.31(-0.3)
|0.81
|1.2
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.52億
|9.93億
|14.24億
|14.39億
|最低值
|2.22億
|3.64億
|5.87億
|7.07億
|平均值
|2.75億
|6.28億
|8.76億
|10.58億
|中位數
|2.63億
|6.86億
|8.57億
|10.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.27
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|營業收入
|1.34億
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
