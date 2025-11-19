search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為79.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.31元，其中最高估值-0.02元，最低估值-0.63元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.02(-0.02)1.352.12.6
最低值-0.63(-0.63)0.270.730.96
平均值-0.31(-0.3)0.781.281.64
中位數-0.31(-0.3)0.811.21.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.52億9.93億14.24億14.39億
最低值2.22億3.64億5.87億7.07億
平均值2.75億6.28億8.76億10.58億
中位數2.63億6.86億8.57億10.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


