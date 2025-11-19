鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-19 16:37

在全球汽車產業邁入「智慧化、電動化、軟體化」三軸並進的新時代，邊緣 AI 正成為下一波競爭格局的關鍵技術。國際研究機構普遍預估，軟體定義汽車 (SDV)、車載高速運算、自駕與駕駛輔助系統將於未來五年快速擴張；隨著 OEM 與 Tier-1 持續強化演算能力、重新調整平台架構，全球供應鏈正面臨新一輪深度重塑。看準智慧移動的結構性機會，中華開發資本 12 月 2 日邀請保時捷集團(Porsche AG) 旗下的全球企業創投 Porsche Ventures，以「邊緣 AI 引領智慧移動之產業新局」為題，與台灣產業界分享最新技術脈動，並展開深度交流。

邊緣AI引爆智慧移動新戰局 開發資本攜Porsche Ventures揭示下波科技趨勢。(圖/凱基金控)

標普全球 (S&P Global Mobility) 預估，全球輕型車銷量將自 2025 年突破 9,400 萬輛，2030 年更上看 1 億輛；伴隨車輛電動化、感測器普及與車載資料量暴增，麥肯錫亦指出邊緣 AI 將是推動汽車產業升級的核心驅動力，能強化即時反應、保護隱私並降低雲端負荷，促使汽車與半導體供應鏈迎來全新競爭模式。

台灣在先進製造、半導體與 ICT 系統整合上具全球戰略地位，是推動智慧移動與運具科技不可或缺的力量。開發資本指出，台灣「從概念到量產」的全流程能力，能協助國際新創快速完成技術驗證、縮短產品商業化時程，並藉由完整供應鏈讓創新真正落地成為可量產、能銷售的產品或服務。

開發資本自許成為「台灣製造 × 全球創新」的橋梁，此次邀請 Porsche Ventures 訪台即是重要起點。憑藉台灣堅實的 ICT 基礎，加上全球汽車產業正處於軟體轉型與智慧化的關鍵時刻，台灣有機會成為下一代智慧移動的核心夥伴，並深化與國際運具科技生態系的連結。

Porsche Ventures 長期深耕智慧移動、AI、能源轉型與先進製造等領域，布局美、歐、亞三大市場，此行將以全球視角分享 OEM 的策略方向、軟體定義汽車 (SDV)、自駕與 ADAS、車載運算、能源管理等趨勢，並與台灣業者交流自駕模擬、工控、智慧製造、供應鏈 AI、儲能、充電設施與都市交通／共享移動(MaaS) 等合作契機。