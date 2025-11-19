敦吉啖AI與車用檢測市場 今年獲利樂觀看

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-19 18:42

電子製造與檢測服務業者敦吉 (2459-TW) 今 (19) 日召開法說會，公司指出，在 AI 伺服器、車用電子等新應用帶動下，公司已規劃建置新的檢測產能，製造業務僅管預期今年出貨量略低於去年，但因單價回升，有助整體獲利，公司對今年獲利成長表現樂觀看。

IC示意圖。

敦吉指出，因應美國加徵關稅政策及 FCC 對中國實驗室的禁止令，訂單持續湧進台灣，公司正擴充現有林口與內湖的場地產能，同時也評估增設台灣其他場地及海外場地的可行性。

同時，隨著 AI 伺服器需求大增，且訂單回流至台灣，敦吉也積極擴充 AI 伺服器產品檢測能力，除擴增 AI 伺服器的可檢測容量，也配置 CDU(液冷系統)，並擴充 AI 相關產品檢測。

製造方面，敦吉預計朝四大面向推動成長，一是擴大經濟規模，超音波感測驅動變壓器 (EP6) 預計新增第 11 條生產線，並支援變壓器擴產，同時增加電源、儲能與工控繼電器的代工品項，以因應 AI 伺服器及儲能設備需求快速成長。

二是創造產品價值，積極開發音圈馬達部件、金屬端子埋入成型等複合式加工產品，提升單位產品附加價值，擴大在高精密機構件市場的滲透率。

三是開發新產品，包括 AI 伺服器、TPU 零組件與液態矽膠產品，以開拓國際客戶與新市場，預期將成為未來三年主要成長動能。