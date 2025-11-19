鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至20.1元，預估目標價為369元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.96元上修至20.1元，其中最高估值20.36元，最低估值19元，預估目標價為369元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.36(20.36)24.5527.97
最低值19(19)22.0124.02
平均值19.89(19.86)23.5426.36
中位數20.1(19.96)23.626.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值73,706,00083,280,00091,588,000
最低值71,835,00077,308,00082,051,000
平均值72,776,74079,700,00087,667,530
中位數72,860,00079,431,00088,623,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.9511.5311.811.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		65,803,60758,862,10465,784,23762,999,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


健鼎294.5+0.34%
美元/台幣31.240+0.07%

