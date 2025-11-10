鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至19.79元，預估目標價為368元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.6元上修至19.79元，其中最高估值20.36元，最低估值18.49元，預估目標價為368元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值20.36(20.17)24.5527.97
最低值18.49(18.49)2224.02
平均值19.72(19.53)23.2726.36
中位數19.79(19.6)23.1326.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值73,706,00083,280,00091,588,000
最低值71,835,00077,308,00082,051,000
平均值72,776,74079,700,00087,667,530
中位數72,860,00079,431,00088,623,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS15.9511.5311.811.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		65,803,60758,862,10465,784,23762,999,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

