鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至19.79元，預估目標價為368元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2025年EPS預估：中位數由19.6元上修至19.79元，其中最高估值20.36元，最低估值18.49元，預估目標價為368元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|20.36(20.17)
|24.55
|27.97
|最低值
|18.49(18.49)
|22
|24.02
|平均值
|19.72(19.53)
|23.27
|26.36
|中位數
|19.79(19.6)
|23.13
|26.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73,706,000
|83,280,000
|91,588,000
|最低值
|71,835,000
|77,308,000
|82,051,000
|平均值
|72,776,740
|79,700,000
|87,667,530
|中位數
|72,860,000
|79,431,000
|88,623,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|15.95
|11.53
|11.8
|11.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|65,803,607
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
