鉅亨網新聞中心 2025-11-19 13:55

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）日前主持內閣會議，重點通報了泰國國王與王后於 11 月 13 日至 17 日對中國進行的歷史性國事訪問。此次訪問適逢泰中建交 50 週年，不僅是泰王首次對中國進行國事訪問，更被視為兩國關係發展的重要里程碑。

泰中關係升溫！中國承諾採購50萬噸泰國米 雙方全面深化合作。(圖:shutterstock)

阿努廷在會議中指出，鑑於泰中關係的重要性，政府各部會將全力推動雙方在貿易便利化、檢驗檢疫、物流運輸及投資促進等領域的合作落地。

‌



針對泰國農業出口傳來重大利多消息，阿努廷透露中方已表達採購 50 萬噸泰國大米的意願。對此，他已下令商業部儘速與中方敲定交付細節，並指示農業與合作社部提前做好優質稻米儲備。

同時，相關部門須加強對輸華農產品（涵蓋植物、畜牧及水產品）的衛生檢疫管理，確保產品品質符合中方標準，以實現穩定順暢的出口，讓合作實質惠及泰國農民與國家經濟。

除雙邊關係外，會議也針對即將於 12 月中旬在曼谷舉行的「瀾滄江 - 湄公河合作領導人會議」進行討論。阿努廷指示外交部及相關機構，務必在接待、維安及禮賓工作上做好萬全準備，以周到得體的方式展現泰國作為東道主的良好國際形象。