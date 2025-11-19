美銀調查：多數基金經理認為AI投資熱潮已經過頭

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-19 08:08

美國銀行最新月度基金經理調查（FMS）報告顯示，對於當前這一輪人工智慧（AI）投資熱潮，機構投資者的擔憂日益加劇。

多數基金經理認為AI投資熱潮已經過頭。（圖：Shutterstock）

FMS 報告顯示，在合計管理近 5,000 億美元資產的基金經理中，有淨 20% 受訪者認為上市公司在投資上花過多，是自 2005 年有相關數據以來首次達到這麼高的水準。

‌



在接受美銀調查的基金經理中，超過 50% 受訪者認為「AI 股票已經處於泡沫狀態」。同時約 45% 受訪者認為「AI 泡沫」是市場和全球經濟最大尾部風險，高於上個月的 33%，並且比通膨、美國消費者危機等其他威脅更加突出。

在本月 FMS 報告中，54% 受訪基金經理將「做多 7 巨頭」列為最擁擠的交易，高於 10 月不到 40% 的比例，當時「做多黃金」被評為最擁擠交易。在本次調查中，「做多黃金」只拿到 28% 的投票，遠低於 10 月的 43%。

儘管如此，AI 帶來的生產力提升依然被視為 2026 年最看漲的發展，43% 受訪者將其排在首位。