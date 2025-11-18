鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為45.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.88元，其中最高估值1.97元，最低估值1.73元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.97(1.97)
|2.03
|2.04
|1.96
|最低值
|1.73(1.73)
|1.86
|1.91
|1.96
|平均值
|1.85(1.84)
|1.93
|1.96
|1.96
|中位數
|1.88(1.85)
|1.93
|1.95
|1.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.14億
|11.31億
|12.44億
|10.58億
|最低值
|9.36億
|9.93億
|10.24億
|10.58億
|平均值
|9.77億
|10.62億
|11.18億
|10.58億
|中位數
|9.86億
|10.47億
|11.23億
|10.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.70
|1.75
|1.80
|1.00
|1.55
|營業收入
|8.78億
|10.66億
|8.82億
|9.65億
|10.62億
詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
