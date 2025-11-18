search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.88元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.88元，其中最高估值1.97元，最低估值1.73元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.97(1.97)2.032.041.96
最低值1.73(1.73)1.861.911.96
平均值1.85(1.84)1.931.961.96
中位數1.88(1.85)1.931.951.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.14億11.31億12.44億10.58億
最低值9.36億9.93億10.24億10.58億
平均值9.77億10.62億11.18億10.58億
中位數9.86億10.47億11.23億10.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.701.751.801.001.55
營業收入8.78億10.66億8.82億9.65億10.62億

詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


