鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為42.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.74元，其中最高估值1.8元，最低估值1.55元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.8(1.8)
|1.91
|1.97
|最低值
|1.55(1.55)
|1.58
|1.75
|平均值
|1.71(1.69)
|1.82
|1.87
|中位數
|1.74(1.68)
|1.86
|1.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.52億
|11.63億
|12.55億
|11.50億
|最低值
|9.42億
|9.62億
|9.65億
|9.99億
|平均值
|9.90億
|10.53億
|11.12億
|10.75億
|中位數
|9.86億
|10.43億
|11.17億
|10.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.70
|1.75
|1.80
|1.00
|1.55
|營業收入
|8.78億
|10.66億
|8.82億
|9.65億
|10.62億
詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
