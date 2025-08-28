search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐米茄健康照護投資人(OHI-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對歐米茄健康照護投資人(OHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.74元，其中最高估值1.8元，最低估值1.55元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.8(1.8)1.911.97
最低值1.55(1.55)1.581.75
平均值1.71(1.69)1.821.87
中位數1.74(1.68)1.861.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.52億11.63億12.55億11.50億
最低值9.42億9.62億9.65億9.99億
平均值9.90億10.53億11.12億10.75億
中位數9.86億10.43億11.17億10.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.701.751.801.001.55
營業收入8.78億10.66億8.82億9.65億10.62億

詳細資訊請看美股內頁：
歐米茄健康照護投資人(OHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

