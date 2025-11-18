鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 17:26

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 全新 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡，已推出「抗藍光透明鏡片款」，並同步進行多項軟體升級功能；宏達電日前表示，VIVE Eagle 眼鏡將在第四季開始貢獻營收，看好公司下半年營收可望優於上半年。

宏達電VIVE Eagle推出抗藍光新鏡片 Q4營收添動能。(圖：宏達電提供)

為推動 AI 穿戴科技生活化，新推出的抗藍光透明鏡片款搭配蔡司鏡片，具備 UV400 防護，並新增抗藍光與抗反光功能。此版本專為日常居家配戴與戶外休閒打造，消費者可透過台灣大哥大 myfone 門市及嘉晏光學等全台超過 200 個據點體驗選購。

在 AI 互動體驗上，VIVE Eagle 新增 AI 連續對話模式，讓使用者在對話期間無需重複喚醒指令即可持續互動。此外，AI 拍照翻譯功能現已支援超過 40 種語言，並加入 AI 自定義快捷鍵功能，提升日常使用的便捷性。

宏達電的 XR 業務商用成長顯著，已與美國合作夥伴將沉浸式 XR 治療平台導入超過 150 間高齡照護機構。公司同時在教育市場取得突破，與美國德州大學奧斯汀分校及高雄大學合作，將創作平台導入課程，持續強化其生態系統佈局。