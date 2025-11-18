〈日股盤後〉外交衝突+科技股賣壓 日經指數狂瀉逾1620點跌破5萬大關
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
受到中日外交衝突壓力，加上半導體概念股持續走弱的拖累，日本股市週二 (18 日) 開盤即跌破 5 萬點大關，隨後跌幅持續擴大，日經 225 指數終場狂瀉 3.22% 或 1,620.93 點，報 48,702.98 點，近一個月以來首度收低於 5 萬點。
東證股價指數 (TOPIX) 終場跌 2.88% 或 96.43 點，報 3,251.10 點。
全球 AI 股拋售潮蔓延，軟銀暴跌 7.5%，鎧俠下殺 8.1%；東京威力科創重挫 5.47%，愛德萬測試大跌 3.7%，雷泰光電下跌 6.1%，DISCO 走低 4.6%。
而中日緊張局勢升溫、中國當局呼籲民眾近期暫勿前往日本，化妝品巨頭資生堂股價續跌近 3%，凸顯投資者對資生堂過度依賴中國市場的深切憂慮。
資生堂今年稍早曾報告，因中國需求疲軟，其全年利潤已暴跌 73%。據日本觀光廳統計，在截至 9 月的最近一季中，中國遊客是日本入境消費的最大貢獻者，占總額約 27%。
