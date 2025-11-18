〈日股盤後〉外交衝突+科技股賣壓 日經指數狂瀉逾1620點跌破5萬大關

受到中日外交衝突壓力，加上半導體概念股持續走弱的拖累，日本股市週二 (18 日) 開盤即跌破 5 萬點大關，隨後跌幅持續擴大，日經 225 指數終場狂瀉 3.22% 或 1,620.93 點，報 48,702.98 點，近一個月以來首度收低於 5 萬點。

資生堂今年稍早曾報告，因中國需求疲軟，其全年利潤已暴跌 73%。據日本觀光廳統計，在截至 9 月的最近一季中，中國遊客是日本入境消費的最大貢獻者，占總額約 27%。