盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額80.09億

鉅亨網新聞中心

台股今日電機機械類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.08%，總成交額80.09億元，大盤占比2.23%。

該產業上漲家數4、下跌家數44、平盤家數1。領跌個股高力(8996-TW)18日11:02股價下跌45元，報475.0元，跌幅8.65%。

電機機械近5日下跌4.18%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 -4.18% -1.51%
近一月 -0.01% +0.53%
近三月 +7.01% +12.11%
近六月 +11.48% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

