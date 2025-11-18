盤中速報 - 電機機械類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額80.09億
鉅亨網新聞中心
台股今日電機機械類股表現疲軟，18日11:04相關指數下跌2.08%，總成交額80.09億元，大盤占比2.23%。
該產業上漲家數4、下跌家數44、平盤家數1。領跌個股高力(8996-TW)18日11:02股價下跌45元，報475.0元，跌幅8.65%。
電機機械近5日下跌4.18%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.18%
|-1.51%
|近一月
|-0.01%
|+0.53%
|近三月
|+7.01%
|+12.11%
|近六月
|+11.48%
|+25.65%
