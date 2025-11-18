search icon



盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額91.18億

鉅亨網新聞中心

台股今日塑膠工業類股表現強勁，18日10:04相關指數上漲2.09%，總成交額91.18億元，大盤占比3.98%。

該產業上漲家數8、下跌家數12、平盤家數0。領漲個股南亞(1303-TW)18日10:04股價上漲3.3元，報59.8元，漲幅5.84%。

塑膠工業近5日上漲17.9%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 塑膠工業 集中市場加權指數
近一週 +17.9% -1.51%
近一月 +19.16% +0.53%
近三月 +13.16% +12.11%
近六月 +36.62% +25.65%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

