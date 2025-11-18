盤中速報 - 塑膠工業類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額91.18億
鉅亨網新聞中心
台股今日塑膠工業類股表現強勁，18日10:04相關指數上漲2.09%，總成交額91.18億元，大盤占比3.98%。
該產業上漲家數8、下跌家數12、平盤家數0。領漲個股南亞(1303-TW)18日10:04股價上漲3.3元，報59.8元，漲幅5.84%。
塑膠工業近5日上漲17.9%，集中市場加權指數下跌1.51%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|塑膠工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+17.9%
|-1.51%
|近一月
|+19.16%
|+0.53%
|近三月
|+13.16%
|+12.11%
|近六月
|+36.62%
|+25.65%
