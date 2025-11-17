盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額45.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日光電業類股表現疲軟，17日13:33相關指數下跌2.22%，總成交額45.56億元，大盤占比3.52%。
該產業上漲家數12、下跌家數33、平盤家數4。領跌個股能率(5392-TW)17日13:30股價下跌2.7元，報43.4元，跌幅5.86%。
光電類指數近5日下跌1.68%，櫃買市場加權指數下跌0.39%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.68%
|-0.39%
|近一月
|-13.27%
|-2.76%
|近三月
|-21.27%
|+4.14%
|近六月
|-11.49%
|+10.97%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 正能量智能(5348)急拉3.01%報18.55元，成交1張
- 盤中速報 - 勝昱(4304)股價拉至漲停，漲停價29.35元，成交210張
- 盤中速報 - 竣邦-KY(4442)急拉3.29%報64.5元，成交346張
- 盤中速報 - 竣邦-KY(4442)大漲7.14%，報64.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇