盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額45.56億

鉅亨網新聞中心

台股今日光電業類股表現疲軟，17日13:33相關指數下跌2.22%，總成交額45.56億元，大盤占比3.52%。

該產業上漲家數12、下跌家數33、平盤家數4。領跌個股能率(5392-TW)17日13:30股價下跌2.7元，報43.4元，跌幅5.86%。

光電類指數近5日下跌1.68%，櫃買市場加權指數下跌0.39%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.68% -0.39%
近一月 -13.27% -2.76%
近三月 -21.27% +4.14%
近六月 -11.49% +10.97%

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

集中市場加權指數27447.31+0.18%
能率43.4-5.86%

