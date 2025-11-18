search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、元大高股息 (0056-TW)、長榮航 (2618-TW)、友達 (2409-TW)、台新新光金 (2887-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大高股息 (0056-TW)、台新新光金 (2887-TW)、旺宏 (2337-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大高股息 (0056-TW)、鴻海 (2317-TW)、力積電 (6770-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、元大高股息 (0056-TW)、華新 (1605-TW)、友達 (2409-TW)、鴻海 (2317-TW)


5. 外資當日 (17) 賣超的股票
旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、元大高股息 (0056-TW)、華新 (1605-TW)、友達 (2409-TW)
 


文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航33.55-1.32%
友達11.5-0.43%
台新新光金18.65-1.06%
旺宏38.05-1.81%
鴻海233-1.27%
力積電36+2.86%
華新31.3+0.16%
元大台灣5061-1.45%
元大高股息35.32-1.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏弱
友達

76.92%

勝率

#波段回檔股

偏弱
長榮航

77.14%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
長榮航

77.14%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
長榮航

77.14%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
台新光

61.54%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty