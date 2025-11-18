鉅亨網編輯林羿君 2025-11-18 11:37

貝佐斯回歸前線！把「亞馬遜鐵律」搬進AI新創 行得通嗎？(圖:shutterstock)

《紐約時報》報導，貝佐斯與科學家 Vik Bajaj 共同創立的 Project Prometheus，將利用 AI 加速航太、汽車等領域的工程與製造流程。這家新創公司已募得 62 億美元資金，其中部分由貝佐斯本人投入，目前團隊僅有數十名員工，且不少人是從 OpenAI、Google DeepMind 等頂尖 AI 實驗室挖角而來。

‌



貝佐斯與 Bajaj 共同擔任執行長，這是他自 2021 年卸下亞馬遜執行長一職後，首次回到正式的經營管理崗位。這一回歸，也正逢企業管理規則大幅改寫的時代，特斯拉的馬斯克、輝達的黃仁勳以及 Airbnb 的布切斯基（Brian Chesky）等企業家，正在挑戰傳統 MBA 關於「良好管理」的既有智慧。

自從貝佐斯在 1994 年創辦亞馬遜以來，另一項戲劇性的轉變，是 AI 原生新創的崛起。這些公司依靠極度精簡的小團隊運作，完全顛覆過去「員工越多、公司越大」的傳統成長公式。

當年貝佐斯卸下亞馬遜執行長一職時，他管理的員工已超過 160 萬人。但在亞馬遜最新一季財報電話會議上，現任執行長賈西則將近期數千人的裁員，歸因於公司努力消除多餘的官僚層級，以及過去多年因擴張而造成的超額聘僱。

貝佐斯的一些管理哲學，在 AI 時代恐怕需要重新調整。比如，他偏好以長篇備忘錄闡述脈絡、展現作者深度思考的做法，如今可能顯得過時，因為員工可以用生成式 AI 工具代寫內容。

但貝佐斯帶有「達爾文式」競爭色彩的工作文化，卻與許多當紅 AI 新創的期待非常契合。而他部分管理理念，像是維持團隊精簡快速、打造高度密度的菁英人才群，大概永遠不會退流行。

貝佐斯在亞馬遜採用了一套獨特的管理體系，強調效率、嚴謹決策與高品質人才。其核心原則包括：

備忘錄優先：淘汰簡報，要求撰寫詳細的書面備忘錄（如 6 頁長），確保思路清晰。

兩張披薩原則：嚴格控制團隊規模，縮小到兩張披薩可餵飽的程度，以減少官僚作風。

雙向門決策：將決策分為可逆轉的「雙向門」（快速決策）與不可逆的「單向門」（謹慎決策），區別對待。

提高招聘標準：所有新人必須優於團隊平均水準，並由「標準提升者」（Bar Raiser）監督。

掌握流程：警告組織不要成為流程的奴隸，應以結果為導向。

領導深度潛水：高階主管必須深入細節，同時具備戰略思維。