search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為84.67元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.9元下修至5.78元，其中最高估值7.36元，最低估值4.97元，預估目標價為84.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.36(7.36)10.4510.156.86
最低值4.97(4.97)3.54.935.23
平均值5.73(5.75)7.867.665.84
中位數5.78(5.9)8.138.145.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.90億129.32億125.98億96.68億
最低值87.27億80.74億81.53億96.68億
平均值96.39億110.15億110.08億96.68億
中位數96.90億115.73億111.54億96.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.271.480.71-0.562.33
營業收入44.27億40.29億45.01億45.82億57.93億

詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAU

相關行情

台股首頁我要存股
安格魯金礦77.76-2.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty