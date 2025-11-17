search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Healthcare REIT, Inc.AHR-US的目標價調升至54.5元，幅度約3.81%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)提出目標價估值：中位數由52.5元上修至54.5元，調升幅度3.81%。其中最高估值60元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予American Healthcare REIT, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。

American Healthcare REIT, Inc.今(17日)收盤價為48.32元。近5日股價下跌3.81%，標普指數下跌1.44%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股AHR市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
American Healthcare REIT, Inc.48.185-0.28%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty