鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Healthcare REIT, Inc.AHR-US的目標價調升至54.5元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)提出目標價估值：中位數由52.5元上修至54.5元，調升幅度3.81%。其中最高估值60元，最低估值45元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予American Healthcare REIT, Inc.評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。
American Healthcare REIT, Inc.今(17日)收盤價為48.32元。近5日股價下跌3.81%，標普指數下跌1.44%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
