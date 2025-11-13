鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為50.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.52元，最低估值0.33元，預估目標價為50.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.52(0.52)
|0.86
|1.11
|最低值
|0.33(0.33)
|0.76
|0.95
|平均值
|0.43(0.4)
|0.79
|1.01
|中位數
|0.39(0.38)
|0.78
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.15億
|27.58億
|28.24億
|30.48億
|最低值
|21.98億
|23.05億
|24.09億
|30.48億
|平均值
|22.30億
|24.43億
|26.10億
|30.48億
|中位數
|22.32億
|23.95億
|26.04億
|30.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.22
|-0.24
|--
|--
|-0.29
|營業收入
|1.55億
|12.83億
|16.46億
|18.76億
|20.71億
詳細資訊請看美股內頁：
American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
