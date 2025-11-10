search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為47.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.52元，最低估值0.33元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.52(0.39)0.861.11
最低值0.33(0.31)0.760.95
平均值0.4(0.36)0.791.01
中位數0.38(0.37)0.780.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.15億27.58億27.71億30.48億
最低值21.87億22.98億24.09億30.48億
平均值22.21億24.12億25.67億30.48億
中位數22.00億23.43億25.08億30.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.22-0.24-----0.29
營業收入1.55億12.83億16.46億18.76億20.71億

詳細資訊請看美股內頁：
American Healthcare REIT, Inc.(AHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAHR

相關行情

台股首頁我要存股
American Healthcare REIT, Inc.49.42+3.13%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty