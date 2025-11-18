〈陸股盤後〉三大指數走低 市場可能保持震盪

‌



星石投資表示，短期來看，市場成交相對穩定，類股分化和蹺蹺板現象明顯，可能意味著當前資金缺少共識、博弈性增強，預計後續市場整體可能會保持震盪。

星石投資說，在此過程中，市場籌碼充分交換，將夯實基礎，為後續股市表現蓄勢。

星石投資提到，從中期角度看，中國內生動能正在修復，全市場有望進入業績釋放期，股市主要驅動因素有望由估值端轉為業績端，疊加 A 股整體股債比價仍處於歷史中高水準，A 股仍處於「慢牛」驅動。