〈陸股盤後〉三大指數走低 市場可能保持震盪

鉅亨網新聞中心

中國股市三大指數周二（18 日）收盤走低，三大股指盤中震盪下探，午後加速下行，創業板指跌超過 1%，場內超過 4,100 股飄綠。

cover image of news article
三大指數走低，市場可能保持震盪。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤跌 0.81% 報 3,939.81 點，深證成指跌 0.92% 報 13,080.49 點，創業板指跌 1.16% 報 3,069.22 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9461 兆元。


煤炭、鋼鐵、有色、化工、房地產、電力、石油類股走低，半導體族群拉升。

星石投資表示，短期來看，市場成交相對穩定，類股分化和蹺蹺板現象明顯，可能意味著當前資金缺少共識、博弈性增強，預計後續市場整體可能會保持震盪。

星石投資說，在此過程中，市場籌碼充分交換，將夯實基礎，為後續股市表現蓄勢。

星石投資提到，從中期角度看，中國內生動能正在修復，全市場有望進入業績釋放期，股市主要驅動因素有望由估值端轉為業績端，疊加 A 股整體股債比價仍處於歷史中高水準，A 股仍處於「慢牛」驅動。


中國A股陸股盤後

