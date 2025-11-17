search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.52元，其中最高估值0.8元，最低估值0.4元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.8(0.58)1.061.35
最低值0.4(0.4)0.660.9
平均值0.53(0.48)0.811.02
中位數0.52(0.42)0.781

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值4.90億6.35億7.87億
最低值4.30億5.36億6.53億
平均值4.42億5.61億7.01億
中位數4.34億5.41億6.82億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-0.230.08
營業收入1.83億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


FIGR

台股首頁我要存股
