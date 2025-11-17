鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為48.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.52元，其中最高估值0.8元，最低估值0.4元，預估目標價為48.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.58)
|1.06
|1.35
|最低值
|0.4(0.4)
|0.66
|0.9
|平均值
|0.53(0.48)
|0.81
|1.02
|中位數
|0.52(0.42)
|0.78
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.90億
|6.35億
|7.87億
|最低值
|4.30億
|5.36億
|6.53億
|平均值
|4.42億
|5.61億
|7.01億
|中位數
|4.34億
|5.41億
|6.82億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.23
|0.08
|營業收入
|1.83億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 跟財經大佛看懂全球趨勢 掌握原物料新動能
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class AFIGR-US的目標價調升至47元，幅度約11.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class AFIGR-US的目標價調降至42元，幅度約5.62%
- 加密貨幣風起雲湧！川普家族力挺、相關企業迎IPO熱潮
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇