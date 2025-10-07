鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為42.00元

search icon



Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估下修至0.42元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.47元下修至0.42元，其中最高估值0.58元，最低估值0.4元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.58(0.58)1.061.35
最低值0.4(0.41)0.660.85
平均值0.47(0.49)0.81
中位數0.42(0.47)0.760.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值4.46億5.97億7.54億
最低值4.30億5.36億6.53億
平均值4.34億5.49億6.84億
中位數4.32億5.40億6.75億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-0.230.08
營業收入1.83億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

FIGR

