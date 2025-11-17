鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至-0.17元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.16元下修至-0.17元，其中最高估值0.53元，最低估值-0.3元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.53(0.53)
|1.72
|2.87
|2.66
|最低值
|-0.3(-0.3)
|0.33
|1.1
|2.05
|平均值
|-0.1(-0.08)
|0.83
|1.71
|2.35
|中位數
|-0.17(-0.16)
|0.78
|1.61
|2.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|76.84億
|93.06億
|111.81億
|最低值
|58.29億
|69.12億
|75.08億
|82.83億
|平均值
|60.43億
|73.32億
|84.63億
|99.69億
|中位數
|60.03億
|73.29億
|84.50億
|98.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
