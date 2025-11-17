鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至9.77元，預估目標價為190.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.52元上修至9.77元，其中最高估值11.86元，最低估值8.47元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.86(11.86)
|18.43
|25.9
|19.75
|最低值
|8.47(8.47)
|8.4
|5.65
|6.19
|平均值
|9.78(9.72)
|12.59
|13.38
|12.63
|中位數
|9.77(9.52)
|12.25
|12.36
|12.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,237.08億
|1,305.21億
|1,384.32億
|1,120.63億
|最低值
|1,155.42億
|916.49億
|1,013.84億
|1,120.63億
|平均值
|1,214.45億
|1,136.31億
|1,183.32億
|1,120.63億
|中位數
|1,225.73億
|1,145.49億
|1,143.22億
|1,120.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.50
|2.27
|29.04
|24.92
|8.58
|營業收入
|648.78億
|1,139.95億
|1,766.86億
|1,448.01億
|1,297.82億
詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
