鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瓦萊羅能源(VLO-US)EPS預估上修至9.77元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對瓦萊羅能源(VLO-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.52元上修至9.77元，其中最高估值11.86元，最低估值8.47元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.86(11.86)18.4325.919.75
最低值8.47(8.47)8.45.656.19
平均值9.78(9.72)12.5913.3812.63
中位數9.77(9.52)12.2512.3612.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,237.08億1,305.21億1,384.32億1,120.63億
最低值1,155.42億916.49億1,013.84億1,120.63億
平均值1,214.45億1,136.31億1,183.32億1,120.63億
中位數1,225.73億1,145.49億1,143.22億1,120.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.502.2729.0424.928.58
營業收入648.78億1,139.95億1,766.86億1,448.01億1,297.82億

詳細資訊請看美股內頁：
瓦萊羅能源(VLO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


VLO

