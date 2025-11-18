search icon



必勝客加速擴張 拚2028年中國門市家數突破6,000家

鉅亨網編譯鍾詠翔

百勝中國周一（17 日）在 2025 年投資者日活動中透露，當前必勝客覆蓋國內約 1,000 座城市，但仍有約 1,500 座城市已經有肯德基，但還沒有必勝客（Pizza Hut）。

cover image of news article
必勝客加速擴張，拚2028年中國門市家數突破6,000家。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，在當前 4,000 家門市規模的基礎上，必勝客計劃未來三年每年淨新增逾 600 家門市，並進一步提升加盟店比重，到 2028 年門市總數突破 6,000 家。


此外，公司朝著 2026 年達到 2 萬家門市的目標穩步推進，並加速擴張，力爭 2030 年突破 3 萬家。

百勝中國是全球餐飲巨頭 Yum! Brands 於 2016 年分拆中國業務後成立的獨立上市公司。 公司總部位於上海，截至 2025 年在中國 2,200 多個城鎮經營超過 17,500 家餐廳，是中國門市數量最多、覆蓋最廣的餐飲企業之一。

百勝中國擁有肯德基、必勝客和塔可鐘（Taco Bell）在中國大陸地區的獨家營運和授權經營權，並完全擁有中式火鍋品牌小肥羊、燜鍋品牌黃記煌，以及與義大利咖啡品牌 Lavazza 合作營運的 Lavazza 咖啡店。

此外，公司還孵化多個子品牌，如肯悅咖啡（KCOFFEE）、K PRO 等，覆蓋西式快餐、中式餐飲、咖啡等細分領域，形成多元化品牌矩陣。


必勝客百勝中國中國Pizza Hut
