百勝中國周一（17 日）在 2025 年投資者日活動中透露，當前必勝客覆蓋國內約 1,000 座城市，但仍有約 1,500 座城市已經有肯德基，但還沒有必勝客（Pizza Hut）。

必勝客加速擴張，拚2028年中國門市家數突破6,000家。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，在當前 4,000 家門市規模的基礎上，必勝客計劃未來三年每年淨新增逾 600 家門市，並進一步提升加盟店比重，到 2028 年門市總數突破 6,000 家。

此外，公司朝著 2026 年達到 2 萬家門市的目標穩步推進，並加速擴張，力爭 2030 年突破 3 萬家。

百勝中國是全球餐飲巨頭 Yum! Brands 於 2016 年分拆中國業務後成立的獨立上市公司。 公司總部位於上海，截至 2025 年在中國 2,200 多個城鎮經營超過 17,500 家餐廳，是中國門市數量最多、覆蓋最廣的餐飲企業之一。

百勝中國擁有肯德基、必勝客和塔可鐘（Taco Bell）在中國大陸地區的獨家營運和授權經營權，並完全擁有中式火鍋品牌小肥羊、燜鍋品牌黃記煌，以及與義大利咖啡品牌 Lavazza 合作營運的 Lavazza 咖啡店。