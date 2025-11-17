search icon



外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.88%，報1460.63元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日14:10，美元/韓元上漲12.7點漲幅達0.88%，暫報1460.63點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.48%
  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 3 月：+3.50%
  • 近 6 月：+0.54%
  • 今年以來：-3.36%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.29%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.50，本日上漲0.13%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.46，本日上漲0.44%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.60，本日上漲0.21%
  • 澳元/美元相關性-0.56，本日上漲0.29%
  • 歐元/美元相關性-0.47，本日上漲0.22%

美元/韓元1458.1+0.70%
人民幣/美元0.1408-0.07%
紐元/美元0.5673-0.11%
澳元/美元0.6525-0.17%
歐元/美元1.1608-0.10%

