外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.88%，報1460.63元
截至台北時間17日14:10，美元/韓元上漲12.7點漲幅達0.88%，暫報1460.63點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.48%
- 近 1 週：+1.21%
- 近 3 月：+3.50%
- 近 6 月：+0.54%
- 今年以來：-3.36%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.29%
- 美元/離岸人民幣相關性0.50，本日上漲0.13%
- 美元/瑞典克朗相關性0.46，本日上漲0.44%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
