鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.31%，報1.3018元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日16:50，美元/新加坡幣上漲0.004點漲幅達0.31%，暫報1.3018點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.26%
  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 3 月：+1.43%
  • 近 6 月：-1.58%
  • 今年以來：-4.83%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.80，本日上漲0.14%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.15%
  • 美元/日元相關性0.73，本日上漲0.13%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.87，本日上漲0.18%
  • 英鎊/美元相關性-0.79，本日上漲0.08%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日上漲0.09%

相關行情

台股首頁我要存股
美元/新加坡幣1.3015+0.29%
日元/美元0.0065+0.00%
歐元/美元1.1605-0.13%
英鎊/美元1.3162-0.05%
紐元/美元0.5669-0.18%

