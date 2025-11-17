外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.31%，報1.3018元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日16:50，美元/新加坡幣上漲0.004點漲幅達0.31%，暫報1.3018點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.26%
- 近 1 週：+0.53%
- 近 3 月：+1.43%
- 近 6 月：-1.58%
- 今年以來：-4.83%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.80，本日上漲0.14%
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.15%
- 美元/日元相關性0.73，本日上漲0.13%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
