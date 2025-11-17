search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為73元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.76元上修至4.9元，其中最高估值5.43元，最低估值3.86元，預估目標價為73元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.43(5.43)6.947.67
最低值3.86(3.86)5.015.5
平均值4.87(4.85)5.826.61
中位數4.9(4.76)5.616.48

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值1,163,277,6201,236,186,7801,283,408,060
最低值1,082,560,130997,761,710993,919,000
平均值1,114,571,6601,155,659,6201,198,533,760
中位數1,107,068,0001,172,267,1701,217,526,980

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS6.345.95.667.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		1,125,348,5171,256,783,3941,317,599,1541,263,720,182

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
和碩72.6-1.22%
美元/台幣31.148-0.01%

鉅亨贏指標

了解更多

#帶量跌破均線糾結

偏弱
和碩

50%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
和碩

50%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty