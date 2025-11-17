鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為73元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對和碩(4938-TW)做出2025年EPS預估：中位數由4.76元上修至4.9元，其中最高估值5.43元，最低估值3.86元，預估目標價為73元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.43(5.43)
|6.94
|7.67
|最低值
|3.86(3.86)
|5.01
|5.5
|平均值
|4.87(4.85)
|5.82
|6.61
|中位數
|4.9(4.76)
|5.61
|6.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,163,277,620
|1,236,186,780
|1,283,408,060
|最低值
|1,082,560,130
|997,761,710
|993,919,000
|平均值
|1,114,571,660
|1,155,659,620
|1,198,533,760
|中位數
|1,107,068,000
|1,172,267,170
|1,217,526,980
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|6.34
|5.9
|5.66
|7.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,125,348,517
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
