鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-16 10:41

台股近期回檔，主要是受市場對於美國聯準會 12 月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素及季線正乖離過大牽引，無力站回 2 萬 8 大關，法人認為，可視為健康的回檔，有利於台股結構，後市仍可期。在 AI 樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈多處於滿載，美中問題緩和亦有助於支撐市場投資信心，接下來亦可留意世足題材有望挹注紡織、製鞋等傳產股，以及受惠降息穩定配息來源的金融股。

台股乖離過大修正仍屬健康 法人點名世足傳產股、金融股成下一波亮點。(鉅亨網資料照)

加權指數上周下跌 253.91 或 0.92%，收在 27651.41 點，上市股票總市值降至 88.59 兆元。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期由於市場通膨前景出現雜音，全球主要央行對美國經濟狀況存在分歧，市場對聯準會 12 月降息的預期下降，美股表現相對波動，連帶台股及科技股等也受到影響。

‌



就技術面而言，台股 PB 評價持續來到新高後，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大的現象；不過，就基本面而言，AI 發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向，2025 年台股企業獲利成長有望在第三季財報公布後上修；根據安聯台股團隊估算，2025 年台股企業獲利成長 5.8% 較前次 5.4% 微幅上修，預期將隨第三季財報陸續公布而上調，2026 年獲利成長率有望逐季增加。

安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，觀察近期產業狀態，包括：AI 算力成長下降刺激算力需求提升；大語言模型業者間市占率競爭隨 AI 愈普及而加劇，有利 AI 模型百花齊放且加速迭代；CPS 資本支出持續擴張；此外，第四季記憶體與 NAND 報價淡季不淡，AI 晶片設計與製程愈趨複雜亦帶動測試介面供應吃緊。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在 AI 樂觀前景支撐下，台灣相關供應鏈仍多處於滿載狀況，美中問題緩和亦有助於支撐市場投資信心；傳產整體 2026 年表現有望優於 2025 年，世足題材挹注紡織、製鞋相關；而油價下跌亦有助於相關產業毛利率表現。

安聯台灣高息成長主動式 ETF(00984A-TW) 經理人施政廷表示，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中 AI 代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。