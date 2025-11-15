鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估下修至26.18元，預估目標價為2670元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.47元下修至26.18元，其中最高估值30.12元，最低估值24.79元，預估目標價為2670元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|30.12(30.12)
|43.36
|61.54
|最低值
|24.79(24.79)
|29.21
|48.76
|平均值
|26.66(26.88)
|37.01
|57.19
|中位數
|26.18(26.47)
|37.71
|61.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4,084,420
|5,741,670
|8,099,970
|最低值
|3,808,000
|4,197,000
|6,024,000
|平均值
|3,905,330
|4,855,310
|7,164,960
|中位數
|3,869,030
|4,751,860
|7,370,920
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|24.57
|19.76
|21.61
|14.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,605,968
|3,050,325
|3,216,711
|2,363,824
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
