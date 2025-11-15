鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估下修至26.18元，預估目標價為2670元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對力旺(3529-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.47元下修至26.18元，其中最高估值30.12元，最低估值24.79元，預估目標價為2670元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值30.12(30.12)43.3661.54
最低值24.79(24.79)29.2148.76
平均值26.66(26.88)37.0157.19
中位數26.18(26.47)37.7161.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值4,084,4205,741,6708,099,970
最低值3,808,0004,197,0006,024,000
平均值3,905,3304,855,3107,164,960
中位數3,869,0304,751,8607,370,920

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS24.5719.7621.6114.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		3,605,9683,050,3253,216,7112,363,824

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


