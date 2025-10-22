鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估上修至10.13元，預估目標價為200.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.96元上修至10.13元，其中最高估值12.53元，最低估值8.74元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.53(12.53)
|19.13
|19.38
|18.75
|最低值
|8.74(8.55)
|10.79
|9.46
|12.96
|平均值
|10.08(9.97)
|13.35
|13.57
|15.23
|中位數
|10.13(9.96)
|12.68
|12.8
|13.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,459.51億
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,243.89億
|最低值
|1,179.17億
|1,021.68億
|1,236.38億
|1,243.89億
|平均值
|1,318.44億
|1,318.86億
|1,379.94億
|1,243.89億
|中位數
|1,307.29億
|1,321.86億
|1,375.94億
|1,243.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
