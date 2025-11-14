search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融MFC-US的目標價調升至37.12元，幅度約4.24%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對宏利金融(MFC-US)提出目標價估值：中位數由35.6元上修至37.12元，調升幅度4.24%。其中最高估值41.4元，最低估值31.4元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予宏利金融評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀2位。

宏利金融今(14日)收盤價為34.43元。近5日股價上漲4.24%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



