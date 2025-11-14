鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為35.69元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.92元，其中最高估值2.98元，最低估值2.77元，預估目標價為35.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.98(2.96)
|3.23
|3.63
|最低值
|2.77(2.77)
|3.1
|3.33
|平均值
|2.9(2.87)
|3.17
|3.47
|中位數
|2.92(2.86)
|3.17
|3.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|285.32億
|308.30億
|321.02億
|最低值
|214.92億
|229.27億
|321.02億
|平均值
|250.12億
|268.79億
|321.02億
|中位數
|250.12億
|268.79億
|321.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.19
|2.83
|2.83
|1.94
|2.08
|營業收入
|579.31億
|471.86億
|122.10億
|372.92億
|392.52億
詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
