search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏利金融(MFC-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為35.69元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對宏利金融(MFC-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.92元，其中最高估值2.98元，最低估值2.77元，預估目標價為35.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.98(2.96)3.233.63
最低值2.77(2.77)3.13.33
平均值2.9(2.87)3.173.47
中位數2.92(2.86)3.173.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值285.32億308.30億321.02億
最低值214.92億229.27億321.02億
平均值250.12億268.79億321.02億
中位數250.12億268.79億321.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.192.832.831.942.08
營業收入579.31億471.86億122.10億372.92億392.52億

詳細資訊請看美股內頁：
宏利金融(MFC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMFC

相關行情

台股首頁我要存股
宏利金融34.43+0.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty